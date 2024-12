Retirado em 2021, Sami Khedira recordou o período em que jogou no Real Madrid (2010-2015), deixou elogios a Cristiano Ronaldo, mas considerou que Ozil «era o mais especial» daquele balneário merengue.



«Jogador mais especial? Todos entendem que era o Cristiano. Para ganhar jogos, o homem era o Cristiano porque nunca falhava. Aparecia sempre. Precisávamos de um golo, bola para o Cristiano. Mas o jogador mais especial, na minha opinião, era o Ozil. E posso explicar isso com uma história do dia em que ele saiu [para o Arsenal]. Fomos todos falar com o Florentino e perguntar por que razão estava a vendê-lo. Benzema, Cristiano, Ramos, todos... Ozil era um génio, um verdadeiro mago. Jogava atrás dele e mesmo quando lhe fazia um passe mau, ele dominava a bola com uma facilidade... nunca vi um jogador com essa classe e qualidade», começou por dizer, em entrevista à Marca.



O ex-médio considerou ainda que «Mesut jogava como Zidane» e abordou as duras batalhas contra o Barça, de Messi, Xavi, Iniesta e Guardiola.



«Foram os melhores clássicos da história. É a minha opinião, mas eu estava em campo. Mas é essa também a opinião de muitos adeptos. Era Mourinho contra Guardiola, Cristiano contra Messi, a capital contra a Catalunha. Foram jogos de intensidade máxima, disputados a um nível altíssimo. Eram partidos emocionantes de um nível futebolístico brutal. Tivemos muito mérito no que fizemos porque quando começámos, em 2010, o Barcelona era superior e num par de anos eliminámos essa diferença que exisita. O Barça era mais técnico enquanto nós tínhamos uma mentalidade e uma disciplina tática... éramos guerreiros no campo e sentiamo-nos como gladiadores em cada jogo. E tínhamos a qualidade de jogadores como Xabi Alonso, Ozil, Cristiano... foram três anos muito especiais», rememorou.



Khedira revelou que Casillas era o capitão, «mas o líder era Sergio Ramos». «O Ramos tinha o sangue espanhol e o ADN do Real Madrid. Mas depois, estava o Cristiano Ronaldo, sempre pronto para esses jogos. Dizia-te coisas para que estivesses motivado. 'Vamos Sami, sê agressivo. Mesut, coloca a tua magia em campo. Di María, pega na bola e encara o adversário.' Preparava-nos mentalmente para esses jogos, era um motivador. E depois estava o Mourinho, que era um génio nesses jogos. A obsessão, o grande problema, era travar Messi. Mas era uma obsessão coletiva e não apenas de Mourinho. Tudo isto criava um ambiente incrível», apontou.



O antigo futebolista, que fez em carreira em clubes como Estugarda, Juventus e Hertha, além do Real, não teve dúvidas quando convidado a eleger o jogo mais especial da carreira: os 7-1 da Alemanha ao Brasil, no Mineirão.



«Escolho esse jogo porque vão passar cem anos e jamais se repetirá. Não falo de questões táticas ou da qualidade de jogo, mas foi o melhor dia das nossas vidas. Jogar uma meia-final de um Mundial no Brasil e fazer o que fizemos. No entanto, como madridista, a conquista da décima Champions também foi importante pela obsessão que havia», concluiu.