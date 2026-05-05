Uma petição para «expulsa» Kylian Mbappé do Real Madrid já soma mais de 1,5 milhões de assinaturas.

O avançado francês tem sido alvo de duras críticas por parte dos adeptos, após ter tirado férias com a namorada, enquanto recupera de uma lesão muscular que o deixa em dúvida par o El Clásico. «Madridistas, façam-se ouvir. Se acreditam que é necessária uma mudança, não fiquem calados. Assinem esta petição e defendam o que consideram ser melhor para o futuro do clube», pode ler-se.

Com o título «Mbappé Out», a petição é apresentada de forma simples, com um carimbo sobre o jogador e a palavra «Fora» em destaque. Recorde-se que os próprios representantes do jogador já vieram a público defendê-lo das acusações que tem sido alvo, falando de uma «má interpretação» de diversos elementos.