O Comité de Competição da Federação Espanhola de Futebol decidiu nesta terça-feira retirar o cartão vermelho que foi exibido a Vinícius Jr. nos descontos do jogo entre o Real Madrid e o Valência.

A decisão está fundamentada por um erro pela forma como o VAR mostrou as imagens ao árbitro que, no campo, tinha mostrado um cartão amarelo ao jogador do Real Madrid.

«A equipa de arbitragem tinha, inicialmente, mostrado cartão amarelo ao jogador [Vinícius Jr.]. Porém, após o visionamento das imagens disponibilizadas pelo VAR, mudou para cartão vermelho. Tal decisão foi determinada pela omissão da sala do VAR de toda a jogada, que não mostrou a agressão feita, segundos antes, pelos números 19 e 25 da equipa da casa, que o agarram pelo pescoço», lê-se no relatório, que acrescenta que o avançado brasileiro atinge o adversário na tentativa de se soltar.

«O jogador expulso, numa tentativa desesperada por tirar do pescoço o braço do adversário, perante o risco iminente de asfixia, solta-se instintivamente do jogador rival», acrescenta o mesmo documento.

Veja o lance:

Perante esta decisão, Vinícius Jr. pode entrar em campo nesta quarta-feira quando o Real Madrid defrontar o Rayo Vallecano.