Real Madrid: após suspensão, Rodrygo lesiona-se por tempo indeterminado
Avançado brasileiro sofreu uma lesão na perna direita
Tudo acontece a Rodrygo. Após ter sido suspenso – e por isso saber já que é baixa para o jogo com o Benfica após a derrota na Luz – o brasileiro sofreu uma lesão na perna direita. A confirmação foi feita pelo próprio Real Madrid, através de um comunicado.
«Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Rodrygo pelos serviços médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma tendinite no tendão isquiotibial da perna direita. A evolução do caso está a ser acompanhada», escreveu o clube espanhol.
O ex-Santos será, portanto, baixa por tempo indeterminado. O Benfica, recorde-se, enfrenta o Real Madrid no play-off de acesso aos «oitavos» da Champions. A primeira mão joga-se, na Luz, no dia 17 de fevereiro (20h00).
Parte médico de Rodrygo.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2026
