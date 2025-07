Jude Bellingham foi operado com sucesso a uma luxação no ombro esquerdo e deve agora atravessar um período de reabilitação que pode durar até três meses.

Através de uma nota partilhada no site oficial, o Real Madrid abordou a cirurgia a que o internacional inglês foi submetido, informando que Bellingham «inicia agora um período de reabilitação antes de regressar aos treinos de recuperação».

Quer isto dizer que Jude Bellingham vai falhar a pré-temporada dos merengues e os primeiros encontros da época de 2025/26. Recorde-se que há cerca de três semanas, o médio de 22 anunciou que iria fazer esta operação após o Mundial de Clubes.

«Estou a perder a paciência e só quero que isto acabe. O ombro está bem. Cheguei a um ponto em que as dores não eram assim tão grandes, mas estava cansado de jogar com a ligadura. Está muito calor, estou a perder peso de tanto suar e tenho a operação marcada para depois do Mundial», afirmou.