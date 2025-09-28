Dani Carvajal sofreu uma lesão na perna direita e deve ficar de fora dos relvados durante quatro semanas.

A informação é avançada pelo jornal «Marca», sendo que o próprio clube confirmou que a extensão da lesão ainda terá de ser avaliada. Recorde-se que o Real Madrid perdeu Alexander-Arnold, também por lesão, e ficará apenas com o jovem David Jiménez como lateral direito de raiz.

Parte médico de Carvajal. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2025

Carvajal saiu lesionado aos 59 minutos, durante o dérbi entre Atlético e Real Madrid deste sábado.