Iker Casillas terá um cargo elevado na direção do Real Madrid caso Enrique Riquelme vença as eleições. Numa carta enviada aos membros do clube, o candidato à presidência confirmou que o antigo guarda-redes terá uma posição de responsablidade.

Este é, recorde-se, o terceiro nome de peso a juntar-se à lista contra Florentino Pérez - já depois de Raúl González (diretor desportivo) e Fernando Hierro (diretor da formação). Casillas, que também passou pelo FC Porto, chegou a expressar publicamente ser contra a ida de José Mourinho para o Real Madrid, apresentando mesmo uma lista de dez nomes que poderiam ocupar o cargo.

A ida de Mourinho para o Real Madrid, recorde-se, está dependente das eleições. O técnico português apenas regressa aos merengues se Florentino Pérez vencer as eleições, que decorrem neste domingo.