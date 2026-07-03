A suposta transferência de Enzo Fernández para o Real Madrid tem gerado especulação desde há alguns meses mas, segundo um comunicado emitido pelos merengues, não há qualquer fundamento.

«Face às notícias e declarações divulgadas nos últimos dias sobre um suposto interesse do Real Madrid pelo jogador Enzo Fernández, o clube deseja esclarecer que não realizou qualquer diligência, direta ou indireta, com vista à contratação do referido jogador e que, além disso, não tem qualquer intenção de levar a cabo tal operação», começam por dizer.

«O Real Madrid deseja manifestar o seu máximo respeito por Enzo Fernández, um grande futebolista cuja trajetória e qualidade são amplamente conhecidas, bem como pelo Chelsea, clube com o qual mantém uma excelente relação institucional», esclarece o Real Madrid.

O clube liderado por Florentino Pérez sublinha o «respeito» que tem pelo Chelsea e lamenta que «continuem a ser divulgadas informações que não correspondem à realidade e que apenas contribuem para gerar confusão entre os adeptos e para prejudicar desnecessariamente as entidades e pessoas envolvidas».

Um dia antes, Javier Pastore, agente do futebolista, confirmou que ambos estão a «explorar opções» no mercado para o capitão do Chelsea, admitindo que Madrid poderia ser uma hipótese.