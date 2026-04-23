Éder Militão e Arda Güler devem falhar o resto da temporada do Real Madrid, devido a lesão, quando falta apenas um mês para o final da Liga espanhola.

O clube espanhol confirmou que ambos os jogadores sofreram lesões musculares no bíceps femoral, no caso do defesa brasileiro no da perna esquerda, e no do médio turco no da perna direita.

Apesar de não terem sido dados mais detalhes sobre as lesões, os dois futebolistas enfrentam paragens mínimas de entre duas a três semanas, que podem ser superiores caso o problema seja mais grave.

Militão e Güler lesionaram-se, ambos, no decorrer do jogo com o Alavés, na última terça-feira, para a Liga espanhola, que o Real Madrid venceu por 2-1.

No caso do brasileiro, a situação é mais penalizadora, uma vez que o antigo jogador do FC Porto ainda acalenta esperanças em ir ao Mundial, no próximo verão.