Espanha
Há 1h e 23min
Real Madrid: Mbappé falha treino devido a «cotovelada» frente ao Girona
Francês teve de levar pontos na zona da sobrancelha e não esteve às ordens de Arbeloa
Kylian Mbappé falhou o treino do Real Madrid deste domingo, dois dias após o empate frente ao Girona para a Liga Espanhola, e o motivo foi a «cotovelada» que recebeu durante o encontro.
Através das redes sociais, o avançado francês partilhou uma fotografia com a lesão na zona da sobrancelha, que o obrigou inclusive a receber pontos. De acordo com o jornal Marca, Rodrygo e Courtois também não estiveram às ordens de Arbeloa, estando ambos em processo de recuperação.
Recorde-se que o Real Madrid prepara agora a segunda mão dos «quartos» da Liga dos Campeões, diante do Bayern Munique, na próxima quarta-feira (20h). Os merengues estão em desvantagem na eliminatória, depois da derrota por 2-1 na capital espanhola.
Veja aqui a fotografia de Mbappé:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS