O Real Madrid mostrou-se contra a decisão da Federação Espanhola de Futebol em autorizar que o jogo entre Villarreal e Barcelona, relativo à 17.ª jornada da Liga, se realize em Miami, nos Estados Unidos.

Através de um comunicado, os merengues pronunciaram-se sobre o tema e garantiu que «viola o princípio essencial da reciprocidade territorial», em que durante a prova as duas equipas joguem uma vez em casa e outra fora de casa, nos respetivos recintos.

«A medida, implementada sem informação prévia ou consulta aos clubes que participam na competição, viola o princípio essencial da reciprocidade territorial que rege as competições de duas voltas (um jogo em casa e um no estádio do adversário), alterando o equilíbrio competitivo e concedendo uma vantagem desportiva aos clubes candidatos», pode ler-se.

Além disso, o Real Madrid pede que tanto a FIFA como a UEFA intervenham e impeçam que o jogo se realize.

Recorde-se que este encontro está marcado para 20 de dezembro, no Hard Rock Stadium, e tem como objetivo promover a Liga Espanhola.