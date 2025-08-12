Real Madrid mostra-se «contra» o Villarreal-Barcelona fora de Espanha
Federação Espanhola autorizou que encontro da 17.ª jornada da Liga se realizasse em Miami, nos Estados Unidos
O Real Madrid mostrou-se contra a decisão da Federação Espanhola de Futebol em autorizar que o jogo entre Villarreal e Barcelona, relativo à 17.ª jornada da Liga, se realize em Miami, nos Estados Unidos.
Através de um comunicado, os merengues pronunciaram-se sobre o tema e garantiu que «viola o princípio essencial da reciprocidade territorial», em que durante a prova as duas equipas joguem uma vez em casa e outra fora de casa, nos respetivos recintos.
«A medida, implementada sem informação prévia ou consulta aos clubes que participam na competição, viola o princípio essencial da reciprocidade territorial que rege as competições de duas voltas (um jogo em casa e um no estádio do adversário), alterando o equilíbrio competitivo e concedendo uma vantagem desportiva aos clubes candidatos», pode ler-se.
Além disso, o Real Madrid pede que tanto a FIFA como a UEFA intervenham e impeçam que o jogo se realize.
Recorde-se que este encontro está marcado para 20 de dezembro, no Hard Rock Stadium, e tem como objetivo promover a Liga Espanhola.
