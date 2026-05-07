O Real Madrid tem passado por um momento conturbado. Entre conflitos nos balneários e o facto de José Mourinho ter sido associado aos merengues, Kylian Mbappé também tem estado também no centro da polémica.

Aliás, há pelo menos mais de 34 milhões de assinaturas que dão voz uma petição que defende a saída do francês do Real.

O avançado tem sido alvo de duras críticas por parte dos adeptos, após ter tirado férias com a namorada, enquanto recupera de uma lesão muscular que o deixa em dúvida par o El Clásico. «Madridistas, façam-se ouvir. Se acreditam que é necessária uma mudança, não fiquem calados. Assinem esta petição e defendam o que consideram ser melhor para o futuro do clube», pode ler-se.

Com o título «Mbappé Out», a petição é apresentada de forma simples, com um carimbo sobre o jogador e a palavra «Fora» em destaque. Recorde-se que os próprios representantes do jogador já vieram a público defendê-lo das acusações que tem sido alvo, falando de uma «má interpretação» de diversos elementos.

O Rela Madrid terminará a temporada sem qualquer título. Mbappé, na segunda época em Madrid, leva 41 golos em 41 jogos. Porém, não foge ao escrutínio dos adeptos merengues.

No início da semana a petição tinha cerca de 1,5 milhões de assinaturas. A esta quinta-feira o número já subiu para perto de 34,5 milhões.