O Real Madrid informou, esta quinta-feira, em comunicado, que Rodygo sofreu uma lesão muscular no bícep femoral direito.

A imprensa espanhola já tinha avançado esta informação, após o jogo com o Dortmund, mas a confirmação apenas chegou em comunicado. Esta lesão deve afastar o internacional brasileiro do «El Clásico», que acontece este sábado, às 20h, no Santiago Bernabéu.