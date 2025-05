Toni Kroos está de regresso ao Santiago Bernabéu!

Um ano depois de pendurar as chuteiras, o médio alemão vai voltar a vestir a camisola do Real Madrid, desta vez num encontro de lendas contra as do Borussia Dortmund.

A partida está marcada para 7 de junho e vai contar com a presença de vários craques, como é o caso do português Pepe, Marcelo ou Iker Casillas.

O Estádio Santiago Bernabéu estará completamente lotado, num jogo que tem um propósito solitário e que os lucros revertem para a Fundação Real Madrid.