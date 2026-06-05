Enrique Riquelme afirma que José Mourinho não tem o «perfil ideal», neste momento, para ser treinador do Real Madrid.

O candidato à presidência dos merengues deu uma entrevista à rádio Marca e deixa elogios ao português, que considera «um grande treinador». Riquelme mostra-se desiludido por não ter realizado um debate com Florentino Pérez e abordar diversos temas, como as dívidas e a parte financeira do clube.

«Acho que José Mourinho é um grande treinador. Treinou muitas das melhores equipas do mundo, incluindo o Real Madrid, mas o perfil dele não é o ideal agora. Isso não muda o facto de que é um grande treinador», refere.

«Gostava de ter tido um debate com Florentino Pérez para falar deste tipo de coisas. Para saber como está a venda, a dívida, os votos por correspondência, a parte financeira... gostava de ter tido um debate são e respeitoso com ele», acrescenta.

Quanto aos motivos que o fizeram avançar para a candidatura, Enrique Riquelme destaca a venda do clube como principal fator, assim como «pequenos detalhes» que também serviram de incentivo.

«A verdade é que me candidatei única e exclusivamente pela questão da venda do clube. Claro que queria ganhar, mas o principal objetivo era tentar impedir a venda. No entanto, algumas pessoas juntaram-se à campanha, encontrei-me pessoalmente com muitos sócios e eles valorizam os pequenos detalhes. Estou feliz por trazê-las à tona e lutar por estas pequenas coisas que nunca foram faladas antes», garante.