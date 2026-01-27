Espanha
Roberto Carlos elege o jogador mais surpreendente... e é português
Brasileiro respondeu a uma série de perguntas para as redes sociais do Real Madrid
Roberto Carlos considera Luís Figo o jogador que mais o «surpreendeu» ao longo de toda a carreira.
Em declarações às redes sociais do Real Madrid, o antigo internacional brasileiro destaca a forma como o português se adaptou ao clube, quando deixou o Barcelona, e confessa ter criado uma boa amizade com o mesmo.
Recorde-se que Luís Figo e Roberto Carlos foram colegas de equipa no Real Madrid durante cinco temporadas (2000/01 até 2004/05), tendo conquistado, entre outros, uma Liga dos Campeões e uma Liga Espanhola.
«Luís Figo foi um jogador fantástico, na minha opinião. Quando se juntou ao Real Madrid portou-se sempre muito bem e isso surpreendeu-me. É um grande amigo que tenho», afirmou.
Assista às declarações de Roberto Carlos:
