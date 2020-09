Sergio Ramos foi o porta-voz da seleção espanhola na conferência de imprensa desta quarta-feira e não conseguiu escapar às perguntas sobre a possível saída de Leo Messi do FC Barcelona. «Não é um assunto que nos preocupa», atirou o capitão do Real Madrid inicialmente, reconhecendo a Messi «o direito de decidir o seu futuro».



O defesa central torce, porém, pela continuidade do argentino no FC Barcelona. «Gostaríamos que ele ficasse aqui. Torna a La Liga melhor, a sua equipa e os Clássicos mais bonitos», confessou.



Sergio Ramos está novamente às ordens de Luis Enrique na concentração da seleção espanhola, que defronta a Alemanha esta quinta feira.