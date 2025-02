A poucos dias de mais um dérbi de Madrid, Diego Simeone falou aos jornalistas e garantiu que apesar do bom momento do Atlético, o mais importante para a equipa é manter a estabilidade e competência.

Quanto ao jogo ser disputado no Santiago Bernabéu, o técnico dos colchoneros garante que a equipa vai chegar da mesma forma que sempre chega ao recinto, de autocarro.

«Melhor momento do Atlético? Ainda há muito trabalho pela frente, temos que nos focar em continuar a fazer o temos feito. Se mantivermos a estabilidade e a competência, isso dá-nos a possibilidade de construir o caminho que temos construído. A equipa quer, vai atrás e estamos a desfrutar do caminho, vamos defrontar um grande rival no próximo sábado», referiu.

«Vamos chegar ao Santiago Bernabéu da mesma forma que chegamos sempre, de autocarro. Há muitas coisas que vão sair nos jornais e é bom que isso aconteça na cidade, que duas equipas possam competir da forma que estamos a fazer», acrescentou.

Real Madrid e Atlético Madrid estão separados por apenas um ponto na classificação da Liga espanhola, com vantagem para os merengues, que são líderes da competição. O Barcelona é terceiro, com 45 pontos somados.