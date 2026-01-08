Diego Simeone e Vinicius Júnior envolveram-se numa picardia junto ao banco de suplentes dos colchoneros, durante o dérbi desta quinta-feira entre Real e Atlético Madrid, a contar para as «meias» da Supertaça de Espanha.

Num lance em que o brasileiro passou perto da zona técnica, Simeone deixou um recado a envolver o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, garantindo que este iria «mandar embora» o camisola sete dos merengues.

«Acorda, o Florentino vai-te mandar embora. Ouve o que eu te digo, ele vai-te mandar embora», afirmou o técnico.

Esta tensão entre ambos voltou a ficar patente aquando da substituição de Vinicius e envolveu elementos de ambos os bancos de suplentes, inclusive Xabi Alonso.