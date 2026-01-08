Simeone deixa recado a Vinicius: «Florentino vai-te mandar embora»
Picardia estendeu-se durante todo o jogo desta quinta-feira e terminou com confusão entre bancos no momento da substituição do avançado brasileiro
Picardia estendeu-se durante todo o jogo desta quinta-feira e terminou com confusão entre bancos no momento da substituição do avançado brasileiro
Diego Simeone e Vinicius Júnior envolveram-se numa picardia junto ao banco de suplentes dos colchoneros, durante o dérbi desta quinta-feira entre Real e Atlético Madrid, a contar para as «meias» da Supertaça de Espanha.
Num lance em que o brasileiro passou perto da zona técnica, Simeone deixou um recado a envolver o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, garantindo que este iria «mandar embora» o camisola sete dos merengues.
«Acorda, o Florentino vai-te mandar embora. Ouve o que eu te digo, ele vai-te mandar embora», afirmou o técnico.
Esta tensão entre ambos voltou a ficar patente aquando da substituição de Vinicius e envolveu elementos de ambos os bancos de suplentes, inclusive Xabi Alonso.
As coisas aqueceram entre Vini Jr. e Simeone 🍿#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçaEspanha #AtléticoMadrid #RealMadrid pic.twitter.com/Ag6LO2Nttv— sport tv (@sporttvportugal) January 8, 2026