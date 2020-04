Ainda é cedo para perceber como se vão finalizar as ligas europeias, mas se a pandemia impedir que os campeonatos sejam concluídos, em Espanha, será um golo do ex-FC Porto Cristian Tello a decidir o campeão.

Isto, porque o jogador do Betis marcou aquele que foi o último golo da liga espanhola antes da interrupção, dando a vitória à equipa de Sevilha diante do Real Madrid, resultado que deixou o Barcelona na liderança.

Ora, tendo sido formado nos blaugrana, Tello assume que, apesar de preferir que o campeonato seja disputado até ao fim, seria especial ter dado o título à sua antiga equipa.

«Eu espero que se jogue o resto da Liga, claro. Mas seria muito bonito que o meu golo tivesse dado o título ao Barcelona. Passei lá muitos anos e guardo muito carinho ao clube e aos adeptos», disse, em entrevista ao AS.

Na mesma entrevista, Tello falou ainda de Casillas, com quem jogou no FC Porto e assegurou que o amigo estará mais do que preparado para assumir a liderança da Federação espanhola, caso seja eleito para o cargo.

«Acho que seria perfeito [se Casillas se candidatasse]. O Iker é uma pessoa super preparada, tanto pelo seu trajeto como por toda a estrutura que tem. Haverá muita gente a apoiá-lo. Ele viu a oportunidade e acredita que pode dar muito ao futebol espanhol», revela Tello.