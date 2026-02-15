Poucas horas após mais um triunfo do Real Madrid para a Liga Espanhola, um episódio a envolver Federico Valverde (e uma geleira) «obrigou» o internacional uruguaio a ir às redes sociais justificar o gesto.

Tudo aconteceu no momento da substituição, quando se dirigia para o banco de suplentes. Valverde pontapeou uma geleira que se encontrava naquela zona e o vídeo tornou-se viral nas redes sociais. Juntamente com o vídeo, o médio do Real Madrid partilhou a seguinte mensagem: «Tranquilo, amigos. A geleira não tem culpa de não ter acertado na baliza», pode ler-se.

Leia aqui a mensagem de Valverde: