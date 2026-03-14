O Real Madrid recebeu e venceu o Elche por 4-1, aproximando-se assim (à condição) do Barcelona, na liderança da Liga Espanhola.

Num primeiro tempo marcado pelo ascendente dos merengues, a bola só chegou ao fundo da baliza aos 39 minutos e por intermédio de Rüdiger. Tudo começou num pontapé de livre sensacional de Valverde, que obrigou o guarda-redes a defender para a frente e lá estava o central alemão, que finalizou com um remate de primeira.

Pouco depois, os comandados de Arbeloa dobraram a vantagem e por intermédio do herói da última quarta-feira, frente ao Manchester City. Numa combinação com o lateral, Valverde tirou um adversário da frente e atirou em arco, com toda a calma, para o 2-0, sem qualquer hipótese de defesa para o guarda-redes.

O resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo começou algo morno, mas bastou um lance de perigo para o Real Madrid voltar a marcar. Huijsen acreditou na qualidade do cruzamento de Yañez e antecipou-se ao guarda-redes para o terceiro golo dos merengues.

Até final, nota para o golo de «honra» do Elche, que teve André Silva e Martim Neto no onze inicial, graças a uma infelicidade de Manuel Ángel, que introduziu a bola na própria baliza. Só que o momento da noite estava reservado para os 89 minutos, quando Arda Güler viu o adiantamento do guarda-redes e assinou um golo monumental. Vale a pena ver e rever!

Desta forma, os merengues chegam aos 66 pontos e estão a um do Barcelona, que ainda vai a jogo nesta 28.ª jornada da Liga Espanhola.

No encontro que começou às 17h30, o Oviedo recebeu e venceu o Valência por 1-0, sendo que Thierry Correia foi titular e André Almeida entrou no segundo tempo. O único golo do jogo foi apontado aos 30 minutos, por intermédio de David Costas.