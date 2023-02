O Maiorca bateu o Real Madrid na 20.ª jornada de La Liga de Espanha. O minuto 13 foi de azara para os «merengues», que ficaram em desvantagem com um autogolo de Nacho Fernández, num lance aéreo disputado com Muriqi, naquele que seria o único golo do encontro (1-0).

Marco Asensio ainda beneficiou de uma oportunidade soberana para evitar o desaire, ao minuto 60, mas não conseguiu balançar as redes contrárias na conversão de um castigo máximo.

O Real Madrid pode assim ficar a oito pontos do líder Barcelona, que entra em campo ao início da noite de domingo, com uma receção ao Sevilha. O Maiorca está na 10.ª posição.

A CLASSIFICAÇÃO DE LA LIGA

Veja o único golo do encontro:

Nota ainda para um momento insólito, em que Raillo tentou que Vinícius Júnior beijasse o símbolo do Maiorca.

Ora veja: