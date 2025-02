O Real Madrid empatou este sábado na visita ao terreno do Osasuna, por 1-1, num jogo que ficou marcado pela expulsão de Jude Bellingham após dirigir palavras ao árbitro.

A disputar a 24.ª jornada da liga espanhola, os merengues começaram melhor e aos 15 minutos abriram o marcador através de Kylian Mbappé, assistido por Valverde.

Aos 39 minutos, Bellingham deixou o Real Madrid reduzido a 10 unidades e recebeu um cartão vermelho após uma troca de palavras com o árbitro.

Na segunda parte, o Osasuna empatou a partida, aos 58 minutos, na sequência de uma grande penalidade apontada por Ante Budimir.

Com este resultado, o Real Madrid mantém o primeiro lugar, com 51 pontos, mas pode ver o Atlético Madrid agarrar a liderança caso vença o Celta de Vigo, este sábado, às 17h30. O Osasuna está em nono, com 31.

O Leganés empatou na receção ao Alavés, por 3-3, com o golo do empate a surgir aos 88 minutos.