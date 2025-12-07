O Real Madrid foi surpreendo em casa pelo Celta de Vigo e perdeu por 2-0, num jogo que teve duas expulsões e um «bis» de Williot Swedberg.

Com o objetivo de não deixa o Barcelona fugir na liderança da Liga Espanhola, os merengues realizaram um primeiro tempo dominante, mas que ficou manchado pela lesão de Éder Militão.

Tudo aconteceu aos 24 minutos, quando o internacional brasileiro dividia um lance com Duran e teve de ser substituído. Para o seu lugar entrou Rüdiger.

A primeira parte não teve qualquer golo e as duas equipas regressaram aos balneários com um nulo no marcador. Ora, no Celta de Vigo entrou Swedberg e o impacto não podia ter sido mais imediato.

O avançado sueco respondeu da melhor forma ao cruzamento do lado esquerdo e assinou um golo de pura classe, com um toque de calcanhar que apanhou Courtois completamente de surpresa.

Este momento, por si só, já deixou os adeptos pouco satisfeitos nas bancadas, mas pior ficaram quando Fran Garcia viu dois cartões amarelos em pouco mais de um minuto e deixou o Real Madrid a jogar com dez elementos.

Em inferioridade numérica, os merengues tiveram dificuldades para criar perigo junto da baliza adversária e já em período de compensação, mais um expulso na equipa de Xabi Alonso. O interveniente foi Carreras, que viu um amarelo por protestos, não concordou com o cartão... e viu o segundo por protestar o primeiro.

Até final, o Celta de Vigo teve ainda tempo para ampliar a vantagem e confirmar um triunfo surpreendente no Santiago Bernabéu. Com muitas facilidades da defensiva merengue, Swedberg tirou o guarda-redes da frente e fez o 2-0 com muita classe.

Desta forma, o Real Madrid mantém-se no segundo lugar da Liga Espanhola, mas agora com quatro pontos de atraso para o Barcelona (40 pontos). O Celta de Vigo é 10.º classificado, com 19 pontos somados em 15 jornadas.