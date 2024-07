Endrick foi este sábado apresentado oficialmente como reforço do Real Madrid e não escondeu a emoção no momento do discurso.

Já depois da apresentação, deslocou-se até à sala de conferências de imprensa e abordou o motivo que o fez querer rumar aos «merengues». Confesso adepto de Cristiano Ronaldo, o internacional brasileiro garantiu que a passagem do astro português pelo clube foi essencial para a escolha que tomou.

«Desde pequeno que amo o Real Madrid, porque tinha alguém que entrou na minha vida, que foi o Cristiano Ronaldo. Sempre fui fã dele e tinha o desejo de jogar aqui, tal como ele o fez. Ter a oportunidade de jogar neste clube é impressionante para mim», confessou.

Veja aqui as declarações de Endrick sobre Cristiano Ronaldo: