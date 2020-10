O Real Madrid teve um sábado tranquilo e goleou o Huesca por 4-1. A equipa de Zinedine Zidane, muito irregular nesta fase inicial da temporada, confirmou o favoritismo e manteve-se na liderança da liga espanhola, ficando agora à espera do que farão Barcelona (Bétis) e Atlético Madrid (Cádiz).



O marcador no Estádio Alfredo Di Stéfano foi aberto por Eden Hazard, aos 40 minutos. Parece impossível, mas este foi apenas o segundo golo do belga pelo Real e o primeiro esta época. Um pontapé muito forte e colocado de fora da área, um golaço.



Antes do intervalo, Karim Benzema mostrou que continua a ser um dos melhores avançados do planeta e recebeu no peito um passe longo, rematando depois para a baliza defendida por Andrés Fernández, ex-FC Porto, como pode ver aqui na FICHA DE JOGO.



Na segunda parte, mais dois golos. O terceiro foi marcado por Valverde, depois de boa assistência de Benzema, e o quarto novamente por Benzema. O francês fechou o jogo com dois golos e uma assistência, uma tarde perfeita.



Falta falar do golo do Huesca, que apareceu depois do 3-0. Ferreiro aproveitou um bom cruzamento da esquerda e bateu Courtois.



Luisinho, lateral esquerdo português de 35 anos, fez 83 minutos no lado esquerdo da defesa do Huesca. O Real Madrid lidera com 16 pontos em sete jogos, o Huesca é antepenúltimo e continua sem ganhar, como pode ver na CLASSIFICAÇÃO.