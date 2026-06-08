Horas depois de ter sido reeleito presidente do Real Madrid, Florentino Pérez fez uma visita guiada ao Bernabéu ao Papa Leão XIV, que esta segunda-feira recebeu mais de 70 mil fiéis para um evento que contou com a presença do Sumo Pontífice.

«Suponho que, para um jogador de futebol, marcar um golo neste estádio seja algo que marca a vida, mas hoje a igreja de Madrid fez um gol para sempre», disse o Papa, durante o encontro com a comunidade diocesana da capital espanhola.

Durante o visita ao estádio do Real, o Papa, que já tinha revelado ser adepto do clube, recebeu uma camisola das mãos de Florentino Pérez.

Leão XIV é o segundo Papa da história a visitar o Bernabéu, depois de João Paulo II o ter feito em 1982.