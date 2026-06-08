Espanha
Há 23 min
VÍDEO: Papa visita Bernabéu e recebe camisola do Real das mãos de Florentino
Estádio recebeu encontro do Sumo Pontífice com a comunidade diocesana de Madrid
RAS
Estádio recebeu encontro do Sumo Pontífice com a comunidade diocesana de Madrid
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Horas depois de ter sido reeleito presidente do Real Madrid, Florentino Pérez fez uma visita guiada ao Bernabéu ao Papa Leão XIV, que esta segunda-feira recebeu mais de 70 mil fiéis para um evento que contou com a presença do Sumo Pontífice.
«Suponho que, para um jogador de futebol, marcar um golo neste estádio seja algo que marca a vida, mas hoje a igreja de Madrid fez um gol para sempre», disse o Papa, durante o encontro com a comunidade diocesana da capital espanhola.
Durante o visita ao estádio do Real, o Papa, que já tinha revelado ser adepto do clube, recebeu uma camisola das mãos de Florentino Pérez.
Leão XIV é o segundo Papa da história a visitar o Bernabéu, depois de João Paulo II o ter feito em 1982.
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