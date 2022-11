O Rayo Vallecano venceu o Real Madrid (3-2) num emocionante dérbi da capital espanhola, em encontro referente à 13.ª jornada de La Liga.

Com este resultado, o Barcelona assume-se como novo líder do campeonato de Espanha, com dois pontos de vantagem sobre o Real.

Santi Comesana colocou a equipa da casa a vencer ao quinto minuto de jogo, mas os «merengues» responderam ainda na primeira parte, com golos de Modric (gp) e Éder Militão, este num belo golpe de cabeça.

O Real Madrid sofreu novamente antes do intervalo, quando Álvaro Garcia assinou o 2-2.

O resultado final foi estabelecido ao minuto 67, quando Óscar Trejo beneficiou de uma grande penalidade, rematando para defesa de Courtois. Porém, o árbitro considerou que o belga adiantou-se antes da bola ser rematada e mandou repetir. À segunda, Trejo garantiu o triunfo do Rayo Vallecano, que ocupa o 8.º lugar, com 21 pontos.