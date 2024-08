O Real Madrid empatou a um golo no terreno do Las Palmas e voltou a ceder pontos na Liga Espanhola.

Na sequência de um triunfo sólido por 3-0 em casa, os merengues não se conseguiram superiorizar à formação da casa, que até chegou à vantagem logo aos cinco minutos, por intermédio de Moleiro. Tanto no primeiro como no segundo tempo assistiu-se a uma avalanche de remates (25 no total) para o Real Madrid, mas com muito pouca eficácia.

Aos 69 minutos, Vinicius Júnior conseguiu dar ainda o ar da sua graça, da marca dos onze metros, assinando assim o golo do empate para os comandados de Carlo Ancelotti, que ficam assim com uma desvantagem de quatro pontos para o Barcelona, que é líder isolado, com nove pontos e três vitórias em três jogos.

No outro encontro desta quinta-feira, o Girona goleou em casa o Osasuna por 4-0 e o destaque claro foi para a titularidade e a estreia a marcar de Abel Ruiz com a camisola da formação catalã (e que golo!).

Bryan Gil colocou o Girona na frente aos 34 minutos e na segunda parte, depois do segundo feito por Tsygankov, o avançado ex-Sp. Braga assinou um momento de magia, ao rematar de primeira dentro da área, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Em cima do minuto 90, o veterano Stuani fechou as contas do encontro a passe de Van de Beek e garantiu assim a primeira vitória do Girona no campeonato e a subida ao sétimo lugar.

Veja aqui o golaço apontado por Abel Ruiz ao serviço do Girona: