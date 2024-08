O Real Madrid não foi além de um empate a um golo na casa do Maiorca, num jogo a contar para a primeira jornada da Liga Espanhola.

Perante uma casa cheia no Estádio Maiorca Son Moix, a equipa visitante adiantou-se no marcador logo aos 13 minutos, depois de uma enorme confusão dentro da área. O autor do golo foi Rodrygo, que recebeu o esférico e passou por um adversário, antes de finalizar de pé direito e em arco, para o fundo da baliza.

Até ao intervalo o resultado não se alterou e para o segundo tempo inverteram-se os papéis.

Na sequência de um pontapé de canto, Vedat Muriqi respondeu da melhor forma à passividade defensiva do Real Madrid e nas alturas cabeceou sem qualquer hipótese para Thibaut Courtois.

O segundo tempo teve, de resto, um ligeiro ascendente dos merengues, contrariamente ao que tinha acontecido nos primeiros 45 minutos.

Só que apesar da superioridade em termos de oportunidades e do claro favoritismo, a turma orientada por Carlo Ancelotti não conseguiu chegar ao golo da vitória e terminou inclusive o jogo com apenas dez elementos, depois de Mendy ter visto o cartão vermelho direto.