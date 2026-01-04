VÍDEO: Real Madrid goleia Betis com «hat-trick» de Gonzalo García
Triunfo por 5-1 mantém merengues a quatro pontos do Barcelona, líder da Liga Espanhola
Triunfo por 5-1 mantém merengues a quatro pontos do Barcelona, líder da Liga Espanhola
O Real Madrid aplicou «chapa cinco» ao Betis e a tarde deste domingo ficou marcada pelo regresso aos golos (e de que maneira) de Gonzalo García.
Sem marcar qualquer golo pelos merengues esta temporada e, recorde-se, após ter sido o melhor marcador do Mundial de Clubes, o avançado espanhol entrou a todo o gás no encontro e aos 20 minutos já faturava para a equipa da casa.
Na sequência de um pontapé de livre, García surgiu ao segundo poste e cabeceou para o fundo da baliza, carimbando o único golo do primeiro tempo.
As duas equipas recolheram aos balneários com o 1-0 no marcador e voltaram para o segundo tempo com vontade (e eficácia) para fazer mais. Cinco minutos após o apito do árbitro, Gonzalo García voltou a fazer o gosto ao pé e chegou ao «bis», após assistência de Valverde.
Melhor para Xabi Alonso só mesmo o que aconteceu pouco depois, já que Asencio respondeu à segunda assistência de Rodrygo no encontro e fez o terceiro para o Real Madrid. Pelo meio, o Betis ainda deu um ar da sua graça e reduziu a desvantagem por intermédio de Cucho Hernández, mas a noite era mesmo do camisola 16 do Real Madrid.
Com um toque de classe, Gonzalo García carimbou o 4-1 e fechou com chave de ouro uma exibição de gala no Santiago Bernabéu.
Até final, nota para o quinto e último golo da equipa da casa, apontado por Fran García, que tinha entrado cinco minutos antes de marcar.
Com este triunfo, o Real Madrid mantém os quatro pontos de diferença para o Barcelona, que lidera a Liga Espanhola com 49 pontos. O Betis segue no sexto lugar, a nove pontos dos lugares de Champions.