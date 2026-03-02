Nem tudo são boas notícias para o Real Madrid nos últimos dias. Após terem garantido a passagem aos «oitavos» da Champions, os merengues receberam e perderam com o Getafe por 1-0 e quem se fica a rir... é o Barcelona.

O primeiro tempo ficou marcado por um enorme equilíbrio em termos de oportunidades de golo, sendo que o único conjunto a mostrar eficácia à frente da baliza foi o visitante. Perante alguma passividade junto à área, Martin Satriano rematou de primeira e assinou um autêntico golaço no Bernabéu.

Assista aqui ao golaço de Satriano:

Esta vantagem mínima não sofreu alterações até ao intervalo e Arbeloa acabou por fazer três alterações logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Destaque para o regresso à competição de Rodrygo, que já não somava qualquer minuto desde 1 de fevereiro.

Contrariamente ao que tinha acontecido até então, o Real Madrid não deu quaisquer hipóteses ao adversário em todos os aspetos, menos no mais importante. Nota para o vermelho direto mostrado a Manstantuono por palavras dirigidas ao árbitro e um outro a Adrian Liso, desta feita por acumulação de amarelos. O Getafe aguentou como pode o 1-0 até ao apito final do árbitro e confirmou o escândalo no Bernabéu.

O Real Madrid deixa fugir o Barcelona na liderança da Liga Espanhola, ficando assim a quatro pontos dos catalães, que esta jornada levaram a melhor sobre o Villarreal (4-1). Já o Getafe ocupa a 11.ª posição da tabela, com oito pontos de segurança face à luta pela permanência.