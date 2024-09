Finalmente, a melhor versão de Kylian Mbappé apareceu e o Real Madrid triunfou em casa, diante do Bétis por 2-0.

Com os portugueses Rui Silva e William Carvalho no onze inicial, a formação visitante conseguiu aguentar o ímpeto ofensivo dos merengues no primeiro tempo, mas as coisas acabaram por se alterar no decorrer da segunda parte.

Aos 67 minutos e depois de três jogos «a seco» na Liga Espanhola, Mbappé recebeu um presente em forma de assistência pelos pés de Valverde (de calcanhar) e no coração da área finalizou de pé esquerdo para o fundo da baliza do guardião português.

Melhor do que um, só mesmo dois golos e o internacional francês conseguiu voltar a faturar nem dez minutos depois do 1-0.

Vinicius Júnior foi derrubado por Rui Silva dentro da área e o árbitro não teve dúvidas em apontar para a marca dos onze metros. Na conversão, Mbappé aplicou o castigo máximo ao adversário e selou assim o resultado em 2-0.

Com este resultado, o Real Madrid sobe à segunda posição da Liga Espanhola com oito pontos, menos quatro que o líder Barcelona e em igualdade pontual com Atlético Madrid e Villarreal.