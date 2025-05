O Real Madrid manteve distâncias para o Barcelona, ao vencer o Celta de Vigo no Bernabéu, num jogo que parecia resolvido no início da segunda parte, mas que acabou por complicar-se.

Titular nos merengues pelo segundo jogo seguido, depois de ter dado a vitória diante do Getafe, Arda Güler inaugurou o marcador com um golaço de pé esquerdo aos 33 minutos.

Pouco depois, Mbappé também fez o gosto ao pé em grande estilo e bisou a abrir a segunda passe na sequência de um grande passe de Güler.

O jogo parecia sentenciado, mas a inconsistência defensiva crónica da equipa de Carlo Ancelotti veio ao de cima depois disso. Javi Rodríguez reduziu aos 69 minutos na sequência de uma bola parada e Swedberg fez o 3-2 aos 76m após grande assistência de Iago Aspas, que repetiu a dose pouco depois, mas, aí, Pablo Durán não conseguiu levar a melhor sobre Courtois.

Com este resultado, o Real Madrid mantém-se a quatro pontos do líder Barcelona, numa altura em que faltam jogar-se quatro jornadas até ao fim da Liga espanhola e há El Clásico potencialmente decisivo no próximo fim de semana na Catalunha.