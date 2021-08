Num jogo pobre na Andaluzia, o Real Madrid venceu por 1-0 (FICHA DE JOGO) e Vinícius foi o melhor em campo. O extremo brasileiro foi dos poucos a fugir à mediania, embora o melhor momento no estádio do Betis tenha sido assinado por Dani Carvajal.



O lateral fez o único golo do jogo aos 61 minutos, com um fantástico remate de primeira, após cruzamento de Benzema. Isso mesmo: Benzema cruzou e Carvajal marcou, o mundo ao contrário.



O português Rui Silva fez um jogo seguríssimo na baliza do Betis, parou tudo e só caiu nesse remate indefensável de Carvajal.



Resta dizer que William Carvalho voltou a ser suplente não utilizado. Tem só 21 minutos em três jornadas.



O golão de Carvajal no vídeo acima associado.