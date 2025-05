O Real Madrid anunciou esta segunda-feira que Vinícius Júnior sofreu uma entorse no tornozelo durante o jogo com o Barcelona.

«Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Vinicius Jr., pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma entorse no tornozelo esquerdo. Evolução pendente», pode ler-se na nota publicada no site dos merengues.

Na derrota por 4-3 no «El Clásico», o brasileiro foi substituído aos 88 minutos com algumas queixas físicas e só deverá regressar aos relvados no Mundial de Clubes (junho).

Noutra nota, o Real Madrid anunciou também uma lesão de Lucas Vázquez: «Foi diagnosticada uma lesão no músculo pectíneo esquerdo (parte anterior da coxa). Evolução pendente».

Tal como o colega, o lateral espanhol falha os últimos três jogos da La Liga.