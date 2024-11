Vinicius Júnior tem sido um dos principais rostos da luta contra o racismo no futebol e o tema foi novamente mencionado, desta feita por Javier Clemente, à margem da gala da Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE).

Para o antigo selecionador espanhol, o avançado do Real Madrid é um grande jogador, mas considera que o problema de Vinicius não é o racismo e vai mais longe, afirmando que «lhe interessa» dizer que sofre de racismo.

«Vinicius Júnior é um grande jogador mas discute com toda a gente, discute com o público, discute com o árbitro e até discute com a minha irmã. Acho que se ele fizesse uma reflexão podia ser uma pessoa mais acarinhada por todos», começou por referir.

«Não se trata de um problema de cor. Espanha não é um país racista e o que se passa é que ele olhou dessa forma para a questão porque lhe interessa, o que não é bom», acrescentou.