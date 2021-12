Após ter sido eleito o melhor jogador da Liga espanhola em novembro, Vinícius Júnior explicou o bom rendimento que tem tido esta temporada.

«Creio que melhorei em muitas coisas, mas, acima de tudo, sinto maior tranquilidade dentro do meu jogo. Estou a fazer coisas com mais tranquilidade e também com mais qualidade. E quando a equipa está bem, é também mais fácil para mim», disse aos órgãos oficiais do Real Madrid.

«A chave principal deste nosso bom momento é o trabalho de todos e principalmente no aspeto defensivo, em que a equipa tem estado fenomenal. Isso facilita a vida aos que jogam mais adiantados», acrescentou.

¡Ya tenemos el #JugadorCincoEstrellas del @realmadrid del mes de noviembre! 🎉 @vinijr recoge el trofeo 🏆 ¡Muchas gracias por los votos! 😉 pic.twitter.com/9CdjiUqe47 — Fútbol Mahou (@futbolmahou) December 17, 2021

O internacional brasileiro, que já tinha recebido esta distinção em agosto e outubro, apontou dois golos nos cinco jogos do campeonato em que participou no mês passado. No total da temporada, soma 12 golos e nove assistências.