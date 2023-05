Depois de mais um jogo da Liga Espanhola em que denunciou insultos racistas por parte de adeptos rivais, neste caso do Valência, Vinícius Jr. deixou uma mensagem forte nas redes sociais e a criticar a La Liga.

O jovem do Real Madrid acusa o organismo de normalizar o racismo e diz que o «campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo [Fenómeno], Cristiano [Ronaldo] e Messi» hoje é dos racistas.

«Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até ao fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui», escreveu ainda Vinícius.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Ora, pouco depois, o presidente da La Liga, Javier Tebas, recordou um vídeo em que Vinícius elogiava as medidas do campeonato contra o racismo, e deixou uma mensagem a criticar a postura do jogador.

«Já que aqueles que deveriam explicar-te o que a La Liga pode fazer em casos de racismo não o fazem, tentámos nós, mas tu não te apresentaste em nenhuma das datas que tu mesmo tinhas solicitado. Antes de criticar e injuriar a La Liga, devias informar-te adequadamente, Vinícius. Não te deixes manipular e assegura-te de entender bem as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos», escreveu Tebas.

Mas Vinícius não se deixou ficar e respondeu ao dirigente, igualando-o a racistas.

«Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para atacar-me. Por mais que fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas às suas publicações e tenha uma surpresa», começou por ripostar o internacional brasileiro.

«Omitir só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove», atirou.