O Real Madrid procura colocar um ponto final na série de três jogos consecutivos sem qualquer vitória e para Xabi Alonso, o «ruído externo» é algo que, tanto a equipa técnica como os jogadores, têm de lidar.

Na antevisão ao duelo com o Olympiakos, o técnico dos merengues refere que todas as mudanças precisam de «tempo» para terem resultados e garante que o principal objetivo é conseguir um resultado diferente dos últimos três, ou seja, uma vitória.

«Sei que temos de lidar com o ruído externo, mas não deve fazer com que percamos o foco do que é realmente importante. Temos de saber como superar estes momentos, até porque sabemos as consequências dos maus resultados. Necessitamos de um bom jogo (Olympiakos) e de voltar a sentir o sabor da vitória. Queremos um resultado diferente», explica.

«É um processo, todas as mudanças levam o seu tempo. Nem tudo acontece de imediato. Há coisas que não me agradam nos últimos três jogos, mas também há coisas boas. Não temos sido consistentes. O que me preocupa é o que acontece em Valdebebas e no campo, o resto não me interessa. Falei com o presidente esta manhã, mas estamos conectados no dia a dia», acrescenta.

O jogo entre Olympiakos e Real Madrid está marcado para esta quarta-feira, às 20h, na Grécia.