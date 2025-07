O Real Oviedo oficializou, esta temporada, a renovação de Santi Cazorla por mais uma temporada.

Através das redes sociais e em comunicado, o clube recém-promovido ao principal escalão do futebol espanhol anunciou a permanência do médio de 40 anos, que parte assim para a terceira época ao serviço do clube de formação.

Nas últimas duas temporadas fez cinco golos e nove assistências em 61 jogos pela equipa principal do Real Oviedo.

Veja aqui o vídeo do Real Oviedo para Cazorla: