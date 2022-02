Sem margem para dúvidas: o Betis goleou esta noite a Real Sociedad, por 4-0, e qualificou-se para as meias-finais da Taça do Rei.

Com Rui Silva e William Carvalho no onze inicial, os béticos não se intimidaram por estarem a jogar fora de casa, no País Basco, e adiantaram-se no marcador logo aos 12 minutos.

E foi precisamente William Carvalho a fazer a assistência para Juanmi, que viria a bisar já na segunda parte, aos 57 minutos, para fazer o 2-0.

Nos últimos dez minutos, Willian José marcou de penálti, Ruibal fez o 4-0 e ficou assim a passagem do Betis às meias-finais: fica agora à espera do vencer do encontro entre o Athletic Bilbau e o Real Madrid.