A Real Sociedad recebeu e venceu o Sevilha, por 2-1, e regressou assim aos bons resultados na Liga Espanhola, mais concretamente às vitórias, ao fim de quatro jogos.

Os três golos foram apontados no decorrer da primeira parte, sendo que Oyarzabal fez o gosto ao pé logo aos 19 minutos, na conversão de uma grande penalidade. Pouco depois, os visitantes restabeleceram a igualdade no marcador, por intermédio de Gudelj.

O antigo jogador do Sporting beneficiou da assistência de Suazo e finalizou para o 1-1, que não se manteve por muito tempo. Isto porque Oyarzabal estava em noite «sim» e aos 36 minutos tratou de colocar a Real Sociedad na frente, outra vez. Um pontapé à meia volta, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Na segunda parte, os guarda-redes não tiveram muito trabalho, já que não existiu qualquer remate enquadrado com as respetivas balizas. A Real Sociedad chegou aos nove pontos e tem agora dois de vantagem para o Celta Vigo, o primeiro clube em zona de despromoção.

Já o Sevilha é nono classificado, com os mesmos 13 pontos com que entrou para a décima jornada da Liga Espanhola.