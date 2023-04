A Real Sociedad venceu em casa o Rayo Vallecano (2-1), em encontro referente à 30.ª jornada de La Liga. A equipa de San Sebástian ocupa a quarta posição na tabela classificativa.

Face ao desaire do Betis, a Real Sociedad acabou por ganhar três pontos ao quinto classificado. Isi Palazón colocou o Rayo Vallecano em vantagem ao minuto 57, Alexander Sorloth fez o empate pouco depois (59m) e Lejeune, com um autogolo ao minuto 81, fixou o resultado final. Os visitantes estão na nona posição.

O Real Valladolid bateu o Girona pela margem mínima (1-0), com um golo de Monchu, a passe de Gonzalo Plata. A equipa do ex-Sporting ocupa o 14.º lugar, o Girona está no 10.º posto.