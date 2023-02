Não se livrou de um susto, mas a Real Sociedad venceu esta segunda-feira na deslocação ao terreno do Espanhol, por 3-2, em jogo da 21.ª jornada da La Liga.

Em Barcelona, a superioridade da equipa basca foi evidente na primeira hora do encontro: Take Kubo abriu o marcador aos 23 minutos, Alexander Sorloth ampliou a vantagem aos 51 minutos e Leandro Cabrera, aos 63 minutos, fez o 3-0 com um autogolo.

Só que a formação catalã reagiu e assustou a Real: Sergi Darder reduziu aos 74 minutos e Brian Olivan fez o 3-2 a três minutos dos 90. Cabrera foi expulso já nos descontos.

Com este resultado, a Real Sociedad segue no terceiro lugar do campeonato espanhol, com quatro pontos de vantagem sobre o At. Madrid. O Espanhol está em 17.º.