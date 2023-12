A Real Sociedad recebeu este domingo o Betis, para a La Liga, num jogo que terminou sem golos, mas contou com a presença de três portugueses - André Silva na equipa da casa e Rui Silva e William Carvalho nos visitantes.

André Silva, da Real Sociedad, começou pela primeira vez a titular esta época, em jogos do campeonato, mas não conseguiu marcar e acabou por ser substituído aos 58 minutos.

No lado do Betis, o guarda-redes Rui Silva começou a titular e deixou a baliza intransponível, tendo um papel crucial no ponto ganho. William Carvalho entrou aos 63 minutos e continua a somar minutos numa época com algumas lesões. Isco levou cartão amarelo e está de fora do próximo jogo.

Apesar do empate, ambas as equipas quiseram vencer, mas os golos acabaram por não aparecer. Logo, com este resultado, a Real Sociedad desce para o sexto lugar, com 30 pontos, e é ultrapassada pelo Athletic de Bilbao. O Betis soma um ponto e mantém-se na sétima posição, com 27 pontos.

Na outra partida deste domingo, que também terminou num empate a zero, entre o Almería e o Mallorca, há destaque para dois portugueses: Luís Maximiano e Samu Costa.

Do lado do Almería, Luis Maximiano conseguiu não sofrer golos, naquela que é a pior defesa da liga, com 39 golos sofridos. O clube da casa soma um ponto importante, tendo agora cinco, e continua na última posição da liga espanhola.

Em relação ao Mallorca, é 15.º lugar com 15 pontos, e o português Samu Costa fez os 90 minutos, numa exibição positiva e segura.