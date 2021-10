Iker Muniain, outrora um prodígio da liga espanhola, não marcava um golo de livre direto desde a época 2016/17. Para fazê-lo esta noite, o avançado do Athletic Bilbao teve de contar com o inestimável contributo do guarda-redes da Real Sociedad, Álex Remiro.



No período de descontos, com a Real a ganhar por 1-0 no eterno dérbi basco, Muniain rematou e Remiro tentou defender a bola a soco. Correu mal e o Athletic arrancou um importante empate - Alexander Isak marcara de penálti o 1-0, aos 58 minutos.



Num grande jogo de futebol, movimentado e cheio de oportunidades, a vitória ficava bem a qualquer dos lados. Mesmo assim, o 1-1 permite à Real Sociedad chegar à liderança isolada do campeonato, com mais um ponto e mais um jogo do que o Real Madrid.



O Athletic Bilbao passa a ser oitavo.



VÍDEO: o erro de Remiro no golo de Muniain