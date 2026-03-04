VÍDEO: Real Sociedad de Guedes vence no dérbi e está na final da Taça
Golo de Mikel Oyarzabal frente ao Athletic Bilbao carimbou a passagem
Gonçalo Guedes está na final da Taça de Espanha. O português, que atua na Real Sociedad, foi titular no triunfo (1-0) frente ao Athletic Bilbao, que carimbou um lugar para a decisão.
As «meias» desta competição trouxeram o mítico dérbi basco. Na primeira mão, no San Mamés, a Real Sociedad venceu também pela margem mínima (1-0). Precisando apenas de um empate para seguir em frente, a equipa do português contou com o suspeito do costume para fechar a eliminatória.
Mikel Oyarzabal, figura do clube, apontou de grande penalidade o golo que confirmou a passagem para a final (87m).
Com este aglomerado (2-0), Gonçalo Guedes avança para a final da Taça de Espanha, na qual vai medir forças com o Atlético Madrid. A Real Sociedad, na história, venceu duas Taças espanholas – a última foi em 2020. Procura, assim, a terceira para o palmarés do clube.