Espanha
Há 1h e 10min
INCRÍVEL: guarda-redes é expulso e agride adversário com um soco
Momento envolveu Esteban Andrada, guardião do Zaragoza, e Jorge Pulido, capitão do Huesca
DIM
Momento envolveu Esteban Andrada, guardião do Zaragoza, e Jorge Pulido, capitão do Huesca
DIM
A vitória do Huesca contra o Real Zaragoza (1-0) terminou com uma enorme confusão, criada após um soco de Esteban Andrada num adversário, com oito minutos de compensação do segundo tempo realizados.
Ora, tudo começou com o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho mostrado ao guarda-redes dos visitantes, na sequência de um empurrão a Jorge Pulido, capitão do Huesca. O árbitro exibiu o cartão, o atleta perdeu a cabeça e correu para cima do adversário. Seguiram-se empurrões e uma tentativa de acalmar os ânimos, com o jogo ainda a decorrer.
Assista aqui ao momento:
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