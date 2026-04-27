A vitória do Huesca contra o Real Zaragoza (1-0) terminou com uma enorme confusão, criada após um soco de Esteban Andrada num adversário, com oito minutos de compensação do segundo tempo realizados.

Ora, tudo começou com o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho mostrado ao guarda-redes dos visitantes, na sequência de um empurrão a Jorge Pulido, capitão do Huesca. O árbitro exibiu o cartão, o atleta perdeu a cabeça e correu para cima do adversário. Seguiram-se empurrões e uma tentativa de acalmar os ânimos, com o jogo ainda a decorrer.

Assista aqui ao momento: